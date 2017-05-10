Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин заявил новому президенту Республики Корея о готовности развивать сотрудничество

Политика
10 мая, 9:30 дата обновления: 10 мая, 9:38 UTC+3

Президент РФ уверен, что наращивание двустороннего сотрудничества "идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мун Чжэ Ин

Мун Чжэ Ин

© EPA/YONHAP

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду направил поздравительную телеграмму Мун Чжэ Ину, который победил на выборах президента Южной Кореи, и подтвердил готовность наращивать двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что в России высоко ценят конструктивные отношения с Республикой Корея, и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - сказано в сообщении.

Президент РФ выразил уверенность, что это отвечает "коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом".

Путин пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе во главе государства.

Досрочные президентские выборы в Республике Корея были назначены после того, как в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. Выборы прошли 9 мая. Мун Чжэ Ин одержал на них победу, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера голосования он немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.

Смотрите также

Абэ намерен сотрудничать с новым президентом Южной Кореи по проблеме КНДР

Мун Чжэ Ин пообещал решить вопрос о ПРО США THAAD с учетом позиции Китая

Китай готов укреплять сотрудничество с новым президентом Республики Корея

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы в Южной Корее - 2017
Страны
Россия Республика Корея
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Парад Победы — 2017
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер кинокритик Даниил Дондурей
2
В МИД РФ подтвердили, что Трамп встретится с Лавровым
3
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
4
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
Мэр Днепра лишил организации ветеранов ВОВ средств в пользу участников операции в Донбассе
7
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама