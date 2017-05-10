Путин заявил новому президенту Республики Корея о готовности развивать сотрудничество

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду направил поздравительную телеграмму Мун Чжэ Ину, который победил на выборах президента Южной Кореи, и подтвердил готовность наращивать двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что в России высоко ценят конструктивные отношения с Республикой Корея, и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - сказано в сообщении.

Президент РФ выразил уверенность, что это отвечает "коренным интересам дружественных народов наших стран, идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом".

Путин пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе во главе государства.

Досрочные президентские выборы в Республике Корея были назначены после того, как в марте Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. Выборы прошли 9 мая. Мун Чжэ Ин одержал на них победу, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера голосования он немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.