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Лавров: беседы Путина и Трампа конкретны и лишены искусственности

Политика
10 мая, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

По мнению главы МИД РФ, телефонные переговоры нацелены на развитие отношений двух стран

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Состоявшиеся телефонные беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были лишены искусственности и нацелены на развитие отношений двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Мир".

"Контакты уже установлены. Да, они не очные, контакты по телефону, но беседы - уже три беседы телефонных состоялись между президентами Путиным и Трампом, - отметил министр. - Они были очень насыщенными, очень конкретными, лишенными какой-либо искусственности и нацеленными на то, чтобы наши отношения развивать в интересах и России, и США, и в интересах всего мирового сообщества".

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.

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Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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