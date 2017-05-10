Лавров: беседы Путина и Трампа конкретны и лишены искусственности

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Состоявшиеся телефонные беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были лишены искусственности и нацелены на развитие отношений двух стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Мир".

"Контакты уже установлены. Да, они не очные, контакты по телефону, но беседы - уже три беседы телефонных состоялись между президентами Путиным и Трампом, - отметил министр. - Они были очень насыщенными, очень конкретными, лишенными какой-либо искусственности и нацеленными на то, чтобы наши отношения развивать в интересах и России, и США, и в интересах всего мирового сообщества".

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.