Виктор Бут: Россия сделала все возможное во время рассмотрения его дела

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Виктор Бут, отбывающий наказание в США по обвинениям в поставках оружия колумбийским боевикам, считает, что российское правительство сделало все возможное во время судебного разбирательства по его делу. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

"Россия делала все, что в ее силах. Посольство поддерживает со мной постоянный контакт. Его сотрудники меня навещают и стараются предоставить мне любую помощь, в которой я нуждаюсь", - сказал он.

Прошение о пересмотре дела Бута было подано правозащитниками в Верховный суд США в конце февраля 2017 г. Суть изложенных в документах аргументов заключалась в том, что апелляционный суд и окружной суд в Нью-Йорке применили неверные правовые критерии для оценки представленных фактов об утаивании прокуратурой от защиты доказательств, которые имели оправдательный характер. 3 апреля Верховный суд США указанное прошение о пересмотре отклонил.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.