Переговоры Лаврова и Тиллерсона в Вашингтоне. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В центре внимания встречи - сирийская тематика, другие международные проблемы, а также актуальные вопросы двусторонних отношений. Глава МИД РФ находится в США с трехдневным рабочим визитом, это его третья встреча с Тиллерсоном с момента назначения последнего главой внешнеполитического ведомства США.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Тиллерсона позволит реализовать достигнутые в ходе телефонного разговора договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.