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Переговоры Лаврова и Тиллерсона в Вашингтоне. Видеотрансляция

Политика
10 мая, 15:37 UTC+3

В ходе встречи глава МИД РФ и госсекретарь США обсуждают актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе сирийский кризис

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В центре внимания встречи  - сирийская тематика, другие международные проблемы, а также актуальные вопросы двусторонних отношений. Глава МИД РФ находится в США с трехдневным рабочим визитом, это его третья встреча с Тиллерсоном с момента назначения последнего главой внешнеполитического ведомства США. 

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Тиллерсона позволит реализовать достигнутые в ходе телефонного разговора договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия
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