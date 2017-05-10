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Правительство РФ установило зону безопасности с особым правовым режимом на ряде АЭС

Политика
10 мая, 12:17 дата обновления: 10 мая, 12:35 UTC+3

Такое решение принято для повышения антитеррористической защищенности атомных электространций

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кабмин утвердил зону безопасности с особым правовым режимом на ряде АЭС РФ для повышения их антитеррористической защищенности. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Такая зона безопасности устанавливается на объектах использования атомной энергии филиалов АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии в атомных станциях" ("Росэнергоатом"), среди которых ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов филиалов концерна, находящиеся в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Смоленской областях и в Чукотском автономном округе.

Из распоряжения следует, что в перечень объектов, на которых устанавливается зона безопасности, вошли все десять действующих в России АЭС, а также ядерные установки филиалов "Росэнергоатома" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации" в Воронежской области и "Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных электростанций" в Чукотском автономном округе. Кроме того, в списке значатся ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и хранилища радиоактивных отходов Научно-исследовательского технологического института имени А. П. Александрова в Ленинградской области, государственного унитарного предприятия атомного флота в Мурманске и Новосибирского завода химконцентратов.

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