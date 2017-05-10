Правительство РФ установило зону безопасности с особым правовым режимом на ряде АЭС

От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему мируОбщество 10 мая, 13:13
Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в АрктикеНаука 10 мая, 13:03
Очередная экспедиция вернется с МКС 2 июняКосмос 10 мая, 13:03
Квадроцикл и кубок победителя "Дакара" Карякина представят на выставке в "Ельцин Центре"Спорт 10 мая, 13:01
Родионенко: перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясныСпорт 10 мая, 12:54
Долги за электроэнергию в Бурятии, Забайкалье и Хакасии превысили 8 млрд рублейСибирь 10 мая, 12:51
Из Америки в Россию: как "Анастасия" стала самым популярным бродвейским мюзикломКультура 10 мая, 12:45
Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тоннТранспорт 10 мая, 12:42
Медалист ОИ-2016 гимнаст Стретович полностью восстановился после травмыСпорт 10 мая, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кабмин утвердил зону безопасности с особым правовым режимом на ряде АЭС РФ для повышения их антитеррористической защищенности. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Такая зона безопасности устанавливается на объектах использования атомной энергии филиалов АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии в атомных станциях" ("Росэнергоатом"), среди которых ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов филиалов концерна, находящиеся в Саратовской, Свердловской, Тверской, Мурманской, Курской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Смоленской областях и в Чукотском автономном округе.
Из распоряжения следует, что в перечень объектов, на которых устанавливается зона безопасности, вошли все десять действующих в России АЭС, а также ядерные установки филиалов "Росэнергоатома" "Опытно-демонстрационный инженерный центр по выводу из эксплуатации" в Воронежской области и "Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных электростанций" в Чукотском автономном округе. Кроме того, в списке значатся ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и хранилища радиоактивных отходов Научно-исследовательского технологического института имени А. П. Александрова в Ленинградской области, государственного унитарного предприятия атомного флота в Мурманске и Новосибирского завода химконцентратов.