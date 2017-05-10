Путин обсудил с СБ РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом, а также Сирию

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-американских отношений, ход урегулирования в Сирии, а также проблемы внутрироссийской повестки дня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами на совещании затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений", - сообщил Песков.

Как ранее сообщили в МИД РФ, Лавров, который прибыл в США с трехдневным визитом, проведет 10 мая в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Министра также примет президент США Дональд Трамп. После этого Лавров направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Формат контактов Лаврова в Вашингтоне повторяет график встреч Тиллерсона в Москве 12 апреля. Тогда американский дипломат провел переговоры с главой МИД, а затем их обоих принял президент РФ.

Сирийская проблематика

Песков сообщил, что на совещании также понималась тема сирийского урегулирования. "Состоялся обмен мнениями по ходу формирования зон деэскалации в Сирии в свете подписания на встрече в Астане соответствующего соглашения", - сказал он.

На минувшей неделе делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

По сообщению Минобороны РФ, по состоянию на среду обстановка в зонах деэскалации стабильная. Кроме того, за последние сутки подписаны три соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1495.

Вместе с тем российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама. Турецкая часть представительства зафиксировала восемь нарушений.

Внутрироссийские вопросы

Песков добавил, что в ходе совещания речь шла и о внутрироссийской тематике. "Обсуждались и текущие вопросы российской повестки дня", - сказал он, не конкретизировав темы беседы.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.