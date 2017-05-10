Россия будет добиваться полной безопасности наблюдателей ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия будет добиваться обеспечения полной безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине после гибели одного из ее сотрудников. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"Мы всячески поддерживаем деятельность СММ ОБСЕ, которая играет очень важную роль, - сказал он. - Будем добиваться обеспечения ее полной безопасности, особенно после трагического инцидента подрыва на мине патруля, из- за чего погиб сотрудник миссии".

Глава МИД РФ отметил, что киевские власти регулярно организуют вооруженные провокации на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть "Минска-2". "Фактов на этот счет предостаточно, в том числе в отчетах СММ ОБСЕ", - добавил он.

Лавров при этом указал, что альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они уже давно должны были быть выполнены. Россия не будет "давать повода тем, кто хотел бы их сорвать и списать вину за это на нас или ополченцев", заявил он. "Наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать в рамках нормандского формата на уровне лидеров, министров и экспертов и в рамках Контактной группы, где за одним столом представлены киевские власти, представители Донецка и Луганска вместе с представителем Российской Федерации и ОБСЕ", - сказал министр.