Лавров: ФРГ приветствовала бы неофициальные контакты между ЕЭК и Еврокомиссией

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Германия приветствовала бы установление технических рабочих контактов между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Еврокомиссией, соответствующие сигналы были посланы российской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир".

"Германия посылала нам сигналы, что такие технические и неофициальные контакты между двумя интеграционными структурами она бы приветствовала, - сказал он. - Это прагматичный шаг, мы готовы идти так быстро и так далеко, как к этому будут готовы наши партнеры".

Вместе с тем, по словам министра, ЕС пока не отреагировал на предложение России возобновить нормальное взаимодействие. "Почти год назад в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин передал в неофициальном документе председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру конкретные идеи о том, как нам инвентаризировать наше состояние контактов с ЕС, начать возвращаться к нормальному взаимодействию с пользой для всех. Ответа до сих пор нет, так же как и ответа на предложение ЕЭК установить рабочие контакты с Европейской комиссией в Брюсселе", - констатировал Лавров.