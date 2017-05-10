Дмитрий Рогозин и Сушма Сварадж обсудили вопросы подготовки к российско-индийскому саммиту

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Вице- премьер РФ Дмитрий Рогозин и глава МИД Индии Сушма Сварадж обсудили вопросы подготовки к двустороннему саммиту, который пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Об этом Рогозин сообщил на пресс-конференции по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая состоялась в индийской столице.

"Сегодня за короткое время, меньше чем за полтора часа нам удалось обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством в области атомной мирной энергетики, вопросы развития транспортных коридоров, сотрудничества в сфере сельского хозяйства, таможенного контроля, предстоящих встреч наших специалистов, конструкторов и технологов и многое другое", - сказал Рогозин.

Он отметил, что текущий год чрезвычайно важен для отношений двух стран. В середине апреля Москва и Нью-Дели отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить весь год.

"Сегодняшняя наша встреча в основном была посвящена обсуждению вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также подготовке к саммиту, который состоится вот уже совсем скоро. В начале июня в Санкт-Петербурге пройдет встреча наших лидеров - премьер-министра господина Моди и президента Владимира Путина", - отметил российский вице- премьер.

Он добавил, что торгово-экономические отношения России и Индии развиваются в самых разных сферах. "Это касается, например, и сельского хозяйства, в котором занято большое количество людей, живущих в сельской местности, и сотрудничества в области авиации и космоса, где работают специалисты высочайшего уровня", - сказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин начал рабочую поездку в Нью-Дели. Программой визита также запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Сушма Сварадж добавил, что Россия и Индия в ближайшее время намерены реализовать предложения по активизации сотрудничества в сферах ядерной энергетики, космоса, борьбы со стихийными бедствиями и в ряде других областей.

"В предстоящие месяцы мы намерены тесно сотрудничать в целях реализации совместных идей в таких областях как ядерная энергетика, космос, борьба со стихийными бедствиями, а также в сфере торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, контактов между народами", - отметила Сварадж на совместной пресс-конференции по итогам встречи сопредседателей межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Нью-Дели.

Сушма Сварадж добавила, что РФ и Индия добились серьезных результатов по выполнению соглашений, которые были подписаны в октябре прошлого года на саммите в индийском курортном штате Гоа.

"Отношения с Россией являются одним из важных элементов внешней политики Индии. Сегодняшняя встреча с вице-премьером Дмитрием Рогозиным проходит в то время, когда мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - указала глава МИД Индии.