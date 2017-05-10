Доходы Аксенова в 2016 г. выросли почти вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Доходы главы Республики Крым Сергея Аксенова за 2016 год составили 2,63 млн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, опубликованная в среду на официальном портале правительства Крыма.

"Декларированный годовой доход (главы Крыма за 2016 год составил - прим. ТАСС) 2 632 380,36 руб.", - говорится в документе. За 2015 год Аксенов заработал 1,4 млн рублей, а в 2014 году - 1,6 млн рублей.

Супруга Сергея Аксенова Елена за 2016 год заработала почти в 13 раз больше мужа - 32,8 млн рублей (против ее дохода за 2015 год в 3,4 млн рублей).

В соответствии с декларацией за 2016 год, у главы Крыма в пользовании имелись жилой дом площадью 577 кв. м и земельный участок 607 кв. м. По сравнению с 2015 годом из его декларации выбыла квартира площадью 82 кв. м. В собственности Елены Аксеновой, согласно декларации за 2016 год, - три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль BMW премиум-класса.

Среди вице-премьеров Республики Крым самый большой доход за 2016 год у Бориса Зимина, который пришел на эту должность в феврале 2017 года, ранее он возглавлял российское добывающее предприятие ЗАО "Нортгаз". Согласно его декларации, он в прошлом году заработал 14,4 млн рублей, при этом у него в собственности порядка 120 земельных участков (в том числе в общей долевой собственности), а также два автомобиля Toyota, две квартиры и гараж. Второе место по объему годового дохода занял вице-премьер Крыма Павел Королев, заработавший за год 4,24 млн рублей. Королева назначили зампредседателя Советов министров республики в декабре прошлого года, до этого он был заместителем министра экономического развития РФ.

Доходы других крымских вице-премьеров, согласно их декларациям, следующие: Игорь Михайличенко заработал 1,8 млн рублей, Виталий Нахлупин - около 2,2 млн рублей, Алла Пашкунова - 2,3 млн рублей, Георгий Мурадов - 2,35 млн рублей, Лариса Опанасюк - 2,2 млн рублей, Дмитрий Полонский - 2,28 млн рублей, Юрий Гоцанюк - 1,5 млн рублей.