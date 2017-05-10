Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Командир группы Сил спецопераций ВС РФ получил звание Героя России за операцию в Сирии

Политика
10 мая, 14:00 дата обновления: 10 мая, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Еще трем офицерам группы, фамилии которых не называются, вручат боевые награды

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Несколько офицеров группы Сил специальных операций российских Вооруженных сил награждены за помощь в борьбе с террористами в Сирии, сообщается в эфире телеканала "Россия 24".

"Командира группы подполковника Данилу и трех его офицеров вызвали в Москву на награждение - подполковнику присвоено звание героя России, офицерам вручат боевые награды", - сообщили в эфире телеканала, не уточняя фамилий военнослужащих.

В составе группы из 16 человек награжденные обеспечивали прикрытие участка фронта в Сирии, наводя авиацию на позиции боевиков.

Бойцы Сил специальных операций активно участвуют в военных действиях в этой республике. В частности, как ранее сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, они совместно с ВКС внесли решающий вклад в освобождение от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" древнего города Пальмиры в марте этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
4
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
5
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом
6
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама