РФ и Израиль решительно выступают против пересмотра итогов Второй мировой войны

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "премьер-министр Израиля тепло поздравил Путина и весь российский народ с 72 годовщиной Великой Победы".

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", - отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.