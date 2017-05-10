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РФ и Израиль решительно выступают против пересмотра итогов Второй мировой войны

Политика
10 мая, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Россия и Израиль будут и впредь решительно выступать против пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией и отрицания Холокоста. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "премьер-министр Израиля тепло поздравил Путина и весь российский народ с 72 годовщиной Великой Победы".

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в ближневосточном урегулировании и проблематика сирийского кризиса", - отмечается в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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