Медведев: предвыборная программа "Единой России" должна работать весь период полномочий

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что предвыборная программа партии должна работать весь период полномочий Госдумы нынешнего состава. Он потребовал выполнить все основные задачи документа.
"Единая Россия" должна продемонстрировать, что эта программа (предвыборная) не является сугубо предвыборным документом, как мы с вами и договаривались, она будет работать весь период, пока работает Государственная Дума", - сказал глава кабинета министров на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".
Он подчеркнул, что "основная задача - исполнить те положения программы, которые были сформулированы и приняты, соответственно, просто оправдать доверие людей, которые в эту программу поверили".