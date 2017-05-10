Лавров и Трамп обсудят сотрудничество РФ и США в борьбе с терроризмом

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом обсудит сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, а также темы, которые затрагивали в недавнем телефонном разговоре Трамп и президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там будут обсуждаться отношения, связанные, прежде всего, с сотрудничеством в области борьбы с терроризмом, и состоится продолжение обсуждения тех тем, которые фигурировали в повестке дня недавнего телефонного разговора двух президентов", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков не стал комментировать, является ли предстоящая встреча Лаврова и Трампа своего рода подготовкой ко встрече лидеров двух стран. "Эта встреча проводится в продолжение телефонного разговора двух президентов. По встрече Путина и Трампа пока каких-то конкретных договоренностей нет, есть прикидки, не более того", - добавил Песков.

Лавров прибыл в США с трехдневным рабочим визитом. 10 мая у него состоятся переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.