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Песков: возвращение к плану Козака по приднестровскому урегулированию пока не обсуждается

Политика
10 мая, 14:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал позитивным шагом намерение руководства Молдавии заняться вопросом приднестровского урегулирования

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Кремль считает позитивным намерение руководства Молдавии заниматься вопросами приднестровского урегулирования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Молдавии Игоря Додона о намерении провести новые встречи с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в ближайшее время.

"Безусловно, это весьма позитивный шаг, который может способствовать урегулированию этой проблемы", - сказал представитель Кремля. При этом он отрицательно ответил на вопрос, обсуждается ли возможность реализации так называемого плана Козака (вице-премьера РФ Дмитрия Козака) относительно приднестровского урегулирования. "Пока не фигурирует план Козака", - сказал Песков.

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