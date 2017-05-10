Песков: возвращение к плану Козака по приднестровскому урегулированию пока не обсуждается

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Кремль считает позитивным намерение руководства Молдавии заниматься вопросами приднестровского урегулирования. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Молдавии Игоря Додона о намерении провести новые встречи с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским в ближайшее время.
"Безусловно, это весьма позитивный шаг, который может способствовать урегулированию этой проблемы", - сказал представитель Кремля. При этом он отрицательно ответил на вопрос, обсуждается ли возможность реализации так называемого плана Козака (вице-премьера РФ Дмитрия Козака) относительно приднестровского урегулирования. "Пока не фигурирует план Козака", - сказал Песков.