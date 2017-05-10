РФ приветствует заявления, направленные на деэскалацию на Корейском полуострове

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Россия приветствует заявления, направленные на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление нового президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

"В Москве приветствуют любые заявления и действия, которые направлены на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове", - сказал представитель Кремля.