РФ приветствует заявления, направленные на деэскалацию на Корейском полуострове

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Россия приветствует заявления, направленные на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление нового президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.
"В Москве приветствуют любые заявления и действия, которые направлены на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове", - сказал представитель Кремля.