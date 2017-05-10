Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ приветствует заявления, направленные на деэскалацию на Корейском полуострове

Политика
10 мая, 14:54 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, мая. /ТАСС

Таким образом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление нового президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о готовности посетить КНДР для нормализации двусторонних отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Россия приветствует заявления, направленные на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление нового президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о готовности посетить КНДР с целью нормализации двусторонних отношений.

"В Москве приветствуют любые заявления и действия, которые направлены на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове", - сказал представитель Кремля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
4
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом
5
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
6
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
7
Мизулина раскритиковала идею введения налога на малодетность
Темы дня
Загрузка...
Реклама