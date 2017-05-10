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Неверов: единороссы провели беспрецедентное число встреч с жителями

Политика
10 мая, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

В ходе встреч члены партии отчитались о проделанной работе в рамках реализации предвыборной программы

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме седьмого созыва провели беспрецедентное количество встреч с гражданами - почти 12 тыс., в ходе которых отчитывались о проделанной работе в рамках реализации предвыборной программы партии. Об этом сообщил секретарь Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Сергей Неверов на заседании партийной комиссии по реализации социального блока программы единороссов.

Мероприятие проходит под председательством лидера "Единой России" премьер-министра Дмитрия Медведева. В своем выступлении Неверов отметил, что программа партии не может быть статичной, и жизнь вносит в нее свои изменения, однако она может реализовываться только на основе мнения людей. "28 мая в регионах, где в сентябре будут выбирать губернаторов и депутатов различного уровня, пройдет предварительное голосование (по отбору кандидатов от единороссов - прим. ТАСС). Сейчас активно проходят дебаты, на них очень много поднимается вопросов программы, с которой мы шли на выборы", - сказал политик.

"Но независимо от того, предстоят ли в том или ином регионе выборы или нет, каждый месяц депутаты фракции "Единая Россия" отчитываются перед людьми о проделанной работе", - подчеркнул Неверов. По его словам, в небольших поселках, деревнях, крупных промышленных центрах уже прошли 11 тыс. 942 встречи. "Такого после выборов не было никогда", - заявил секретарь Генсовета партии.

В "Единой России" есть несколько форматов работы по реализации программы партии, которая основывалась на наказах граждан, продолжил Неверов. Это расширенные заседания фракции "Единая Россия" в Госдуме с участием членов правительства, форумы и личные встречи депутатов с избирателями в рамках региональной недели.

В частности, проведение форумов "дает огромный стимул для развития конкретных отраслей, позволяет вносить коррективы в уже принятые решения, ведь жизнь не стоит на месте", отметил секретарь Генсовета. Он назвал прошедший недавно в Омске форум, посвященный вопросам поддержки культуры, примером принятия конкретных решений. Неверов выразил уверенность, что предстоящие форумы, один из которых перекликается с темой сегодняшнего заседания (поддержка социально ориентированных НКО) и пройдет в Ярославле, будут столь же продуктивными.

"Еще один форум будет посвящен благоустройству территорий, - рассказал парламентарий. - Это направление реализуется вместе с жителями, которые сами определяют то, как будет выглядеть их город, их двор".

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