Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади в этом году не предполагал присутствия большого количества иностранных гостей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось", - сказал представитель Кремля.
Касательно присутствия среди гостей на параде в Москве 9 мая президента Молдавии Игоря Додона Песков пояснил, что посетить это мероприятие молдавского лидера пригласил президент РФ Владимир Путин во время их недавней встречи на полях саммита ЕврАзЭС в Бишкеке. "Какого-то другого международного участия не предусматривалось", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков также удивлен сообщениями о якобы намеренном повышении явки на акцию "Бессмертный полк".
"Нет никакой необходимости в инициировании повышенного участия", - заявил он. "Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что нет необходимости в дополнительных организационных действиях", - убежден Песков. "Это (сообщения об обратном) может только удивление вызывать", - добавил пресс-секретарь.
"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.