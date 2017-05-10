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Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров

Политика
10 мая, 15:00 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, мая. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что широкого международного участия не предусматривалось, так как речь шла не о юбилее

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СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади в этом году не предполагал присутствия большого количества иностранных гостей. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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На Красной площади завершился парад Победы

"Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось", - сказал представитель Кремля.

Касательно присутствия среди гостей на параде в Москве 9 мая президента Молдавии Игоря Додона Песков пояснил, что посетить это мероприятие молдавского лидера пригласил президент РФ Владимир Путин во время их недавней встречи на полях саммита ЕврАзЭС в Бишкеке. "Какого-то другого международного участия не предусматривалось", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также удивлен сообщениями о якобы намеренном повышении явки на акцию "Бессмертный полк".

"Нет никакой необходимости в инициировании повышенного участия", - заявил он. "Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что нет необходимости в дополнительных организационных действиях", - убежден Песков. "Это (сообщения об обратном) может только удивление вызывать", - добавил пресс-секретарь.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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