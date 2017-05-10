Песков: решение Трампа уволить главу ФБР не должно повлиять на отношения РФ и США

СОЧИ, 10 мая. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа отправить в отставку с поста директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми не повлияет на отношения РФ и США, это внутреннее дело Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как это решение, вновь поднимающее тему якобы вмешательства России в выборы в США, может отразиться на двусторонних отношениях.

"Мы надеемся, что это никак не повлияет, это абсолютно внутреннее дело США, это суверенное решение президента США, которое абсолютно не имеет и не должно иметь никакого отношения к Российской Федерации", - сказал он.

10 мая пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп отстранил директора ФБР Джеймса Коми от выполнения своих обязанностей. В документе отмечается, что кандидатов на пост нового руководителя ведомства начнут подбирать незамедлительно. В послании, которое было доставлено Коми курьером, подчеркивалось, что его отстранение от должности "вступает в силу немедленно", а причина его увольнения заключается в том, что он "не смог эффективно руководить ФБР".

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн пояснил, что одной из причин освобождения Джеймса Коми от обязанностей директора ФБР стали его ошибки в заключительной части расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой Бюро в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и инвестиционной компании Bridgewater Associates.

При нем было открыто дело о нарушениях кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием предполагаемых связей сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.