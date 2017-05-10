В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона начались в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения встречи.
Как ранее сообщали в МИД РФ, в центре внимания на переговорах будет ситуация в Сирии. Стороны обсудят также урегулирование на Украине, ситуацию на Корейском полуострове и ряд двусторонних вопросов.
Глава внешнеполитического ведомства США, начиная встречу, заявил, что нынешние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вашингтоне станут продолжением диалога, начатого ими в Москве в середине апреля.
"Я хочу приветствовать министра иностранных дел Лаврова в Госдепартаменте США и выразить ему признательность за приезд в Вашингтон, чтобы мы могли продолжить наш диалог, наш обмен мнениями, начатый в Москве в ходе диалога по очень широкому кругу вопросов, который он (тогда) принимал", - сказал Тиллерсон. Визит шефа американской дипломатии в российскую столицу состоялся 11-12 апреля.
Лавров вступительного слова не произносил. На вопросы журналистов глава МИД России и госсекретарь США отвечать не стали.
Лавров прибыл в США во вторник вечером. Его визит продлится по четверг включительно. По свидетельству МИД России, на переговорах с Тиллерсоном Лавров хотел бы обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбанксе (штат Аляска).