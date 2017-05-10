Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона

Политика
10 мая, 15:42 дата обновления: 10 мая, 16:14 UTC+3

Одной из главных тем переговоров станет ситуация в Сирии, стороны также планируют обсудить урегулирование на Украине, ситуацию на Корейском полуострове и двусторонние вопросы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона начались в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения встречи.

Как ранее сообщали в МИД РФ, в центре внимания на переговорах будет ситуация в Сирии. Стороны обсудят также урегулирование на Украине, ситуацию на Корейском полуострове и ряд двусторонних вопросов.

Смотрите также
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

"Время потрачено не зря": итоги переговоров Лаврова и Тиллерсона

Глава внешнеполитического ведомства США, начиная встречу, заявил, что нынешние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вашингтоне станут продолжением диалога, начатого ими в Москве в середине апреля. 

"Я хочу приветствовать министра иностранных дел Лаврова в Госдепартаменте США и выразить ему признательность за приезд в Вашингтон, чтобы мы могли продолжить наш диалог, наш обмен мнениями, начатый в Москве в ходе диалога по очень широкому кругу вопросов, который он (тогда) принимал", - сказал Тиллерсон. Визит шефа американской дипломатии в российскую столицу состоялся 11-12 апреля.

Лавров вступительного слова не произносил. На вопросы журналистов глава МИД России и госсекретарь США отвечать не стали.

Лавров прибыл в США во вторник вечером. Его визит продлится по четверг включительно. По свидетельству МИД России, на переговорах с Тиллерсоном Лавров хотел бы обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбанксе (штат Аляска).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама