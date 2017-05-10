В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона начались в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения встречи.

Как ранее сообщали в МИД РФ, в центре внимания на переговорах будет ситуация в Сирии. Стороны обсудят также урегулирование на Украине, ситуацию на Корейском полуострове и ряд двусторонних вопросов.

Глава внешнеполитического ведомства США, начиная встречу, заявил, что нынешние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Вашингтоне станут продолжением диалога, начатого ими в Москве в середине апреля.

"Я хочу приветствовать министра иностранных дел Лаврова в Госдепартаменте США и выразить ему признательность за приезд в Вашингтон, чтобы мы могли продолжить наш диалог, наш обмен мнениями, начатый в Москве в ходе диалога по очень широкому кругу вопросов, который он (тогда) принимал", - сказал Тиллерсон. Визит шефа американской дипломатии в российскую столицу состоялся 11-12 апреля.

Лавров вступительного слова не произносил. На вопросы журналистов глава МИД России и госсекретарь США отвечать не стали.

Лавров прибыл в США во вторник вечером. Его визит продлится по четверг включительно. По свидетельству МИД России, на переговорах с Тиллерсоном Лавров хотел бы обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений. Затем Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбанксе (штат Аляска).