Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Американская пресса удивила главу МИД РФ Сергея Лаврова своим поведением на открытии его переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Одна из американских журналисток спросила его, связаны ли текущие переговоры с отставкой директора ФБР Коми. "А его что, уволили? Вы шутите?" - ответил на это российский министр.
Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. Как ожидается, его встреча с Тиллерсоном продлится два часа, после чего главу МИД РФ примет президент США Дональд Трамп. После этого российский министр направится на Аляску, где 11 мая примет участие в министерской встрече Арктического совета.
Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми во вторник. Такое решение американский лидер принял по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.