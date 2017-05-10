В МИД РФ обсудили с президентом Молдавии развитие двусторонних отношений

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с президентом Молдавии Игорем Додоном перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в российско-молдавских отношениях и перспективах их развития в различных областях", - информировали в министерстве.
Ранее Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что в последние месяцы в российско-молдавских отношениях начался новый этап - возвращение к стратегическому партнерству. По его словам, Москве и Кишиневу удалось достигнуть прогресса в решении вопросов по экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, а также в вопросе трудовых мигрантов.
Президент Молдавии прибыл в Москву для участия в торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая по случаю 72-летия годовщины Победы.