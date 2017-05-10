Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ обсудили с президентом Молдавии развитие двусторонних отношений

Политика
10 мая, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Москве и Кишиневу уже удалось достигнуть прогресса по ряду вопросов, отметил президент Молдавии Игорь Додон

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с президентом Молдавии Игорем Додоном перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в российско-молдавских отношениях и перспективах их развития в различных областях", - информировали в министерстве.

Ранее Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что в последние месяцы в российско-молдавских отношениях начался новый этап - возвращение к стратегическому партнерству. По его словам, Москве и Кишиневу удалось достигнуть прогресса в решении вопросов по экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, а также в вопросе трудовых мигрантов.

Президент Молдавии прибыл в Москву для участия в торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая по случаю 72-летия годовщины Победы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
3
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
4
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
5
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
6
Супруги, похитившие ребенка в Ростовской области, подозреваются в убийстве приемного сына
7
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Тиллерсона
Темы дня
Загрузка...
Реклама