В МИД РФ обсудили с президентом Молдавии развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин обсудил с президентом Молдавии Игорем Додоном перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

"Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в российско-молдавских отношениях и перспективах их развития в различных областях", - информировали в министерстве.

Ранее Игорь Додон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что в последние месяцы в российско-молдавских отношениях начался новый этап - возвращение к стратегическому партнерству. По его словам, Москве и Кишиневу удалось достигнуть прогресса в решении вопросов по экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, а также в вопросе трудовых мигрантов.

Президент Молдавии прибыл в Москву для участия в торжественном мероприятии на Красной площади 9 мая по случаю 72-летия годовщины Победы.