В Вашингтоне проходит встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова началась в эти минуты в Вашингтоне, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Глава американской администрации принимает руководителя МИД РФ в Белом доме, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.
Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече будет обсуждаться сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, а также темы, которые затрагивали в недавнем телефонном разговоре Трамп и президент России Владимир Путин.
При этом Песков не стал комментировать, является ли предстоящая встреча Лаврова и Трампа своего рода подготовкой ко встрече лидеров двух стран. "Эта встреча проводится в продолжение телефонного разговора двух президентов. По встрече Путина и Трампа пока каких-то конкретных договоренностей нет, есть прикидки, не более того", - добавил Песков.
Лавров находится в США с трехдневным рабочим визитом. Ранее он провел полуторачасовую встречу с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.