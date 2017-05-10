Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Вашингтоне проходит встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова

Политика
10 мая, 17:52 UTC+3

Президент США принимает руководителя МИД РФ в Белом доме, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова началась в эти минуты в Вашингтоне, сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Глава американской администрации принимает руководителя МИД РФ в Белом доме, переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече будет обсуждаться сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом, а также темы, которые затрагивали в недавнем телефонном разговоре Трамп и президент России Владимир Путин.

При этом Песков не стал комментировать, является ли предстоящая встреча Лаврова и Трампа своего рода подготовкой ко встрече лидеров двух стран. "Эта встреча проводится в продолжение телефонного разговора двух президентов. По встрече Путина и Трампа пока каких-то конкретных договоренностей нет, есть прикидки, не более того", - добавил Песков.

Лавров находится в США с трехдневным рабочим визитом. Ранее он провел полуторачасовую встречу с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
2
ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций РБК
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
5
В Николаеве радикалы напали на офис ветеранов боевых действий в Афганистане
6
Арбитражный суд Москвы вернул иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система"
7
Определились 10 победителей первого полуфинала "Евровидения-2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама