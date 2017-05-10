Лавров: санкции против РФ не обсуждались на переговорах с Трампом

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встречах с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом вопрос о введенных в отношении России санкций не обсуждался.

"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - сказал он.

Россия не хотела бы пользоваться правом взаимного ответа на санкции США, введенные администрацией Обамы в декабре 2016 года, отметил Лавров.