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Лавров: санкции против РФ не обсуждались на переговорах с Трампом

Политика
10 мая, 18:48 UTC+3

Кроме того, Россия не хотела бы пользоваться правом взаимного ответа на санкции США, введенные администрацией Обамы в декабре 2016 года, отметил Лавров

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Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встречах с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом вопрос о введенных в отношении России санкций не обсуждался.

"Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас", - сказал он.

Россия не хотела бы пользоваться правом взаимного ответа на санкции США, введенные администрацией Обамы в декабре 2016 года, отметил Лавров.

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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