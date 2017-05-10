Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин и Трамп встретятся в июле в Гамбурге

Политика
10 мая, 18:56 дата обновления: 10 мая, 19:25 UTC+3

Глава МИД РФ и госсекретарь США проработают к этой встрече круг вопросов, в том числе по Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле в Гамбурге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встреч с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США проработают к встрече круг вопросов, в том числе по Сирии.

"Президенты, когда недавно говорили по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита G20 в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, которые я упомянул - по Сирии, и по другим вопросам - с тем, чтобы мы к этой встрече подготовили какие- то зримые, осязаемые результаты", - сказал глава МИД РФ.

"Так что в любом случае они повидаются в июле", - добавил Лавров.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
2
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
5
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
6
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
7
К середине мая в Москве потеплеет до 18 градусов
Темы дня
Загрузка...
Реклама