Лавров: Трамп подтвердил, что для США в Сирии главное - победить террор

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что для Вашингтона в Сирии главной задачей является победа над терроризмом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

"Президент Трамп сегодня в очередной раз подтвердил, что в Сирии для США главное - победить террор. Здесь мы полностью солидарны", - сказал Лавров.

Он напомнил, что принципы урегулирования в Сирии зафиксированы в резолюциях СБ ООН. "Надо пресечь террористические проявления в Сирии, не допустить, чтобы страна превратилась в очаг экстремизма, в очаг нестабильности, не допустить того, что произошло с Ираком и Ливией", - добавил он.

Лавров напомнил, что и в Ираке, и в Ливии преследовалась цель свержения лидеров стран - Саддама Хусейна в Ираке и Муаммара Каддафи в Ливии. "К чему это привело, - мы все прекрасно видим, - продолжил он. - Поэтому, когда идет речь об урегулировании сирийского кризиса, давайте извлекать уроки из прошлых ошибок и делать ставку не на то, чтобы сменить конкретного президента, а на то, чтобы искоренить угрозу терроризма", - добавил он.

Работа зон деэскалации

По словам главы МИД РФ, США могли бы внести вклад в работу зон деэскалации в некоторых территориях в Сирии.

"Мы подтвердили сегодня заинтересованность в том, чтобы США играли самую активную роль в этих вопросах. Мне кажется, что американцы тоже в этом заинтересованы", - отметил министр. "Мы исходим из того, что они будут играть инициативную роль в этом процессе", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия и США готовы сотрудничать в создании зон деэскалации.

"Мы готовы в этом сотрудничать и сегодня обсуждали конкретные пути, конкретные механизмы, которыми мы можем совместно управлять", - отметил глава МИД РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что между сторонами есть понимание по географическим параметрам зон деэскалации в Сирии.

"На данном этапе есть согласие в концептуальном плане и даже в известной степени в практическом плане в том, что касается географических параметрах этих зон деэскалации, - отметил министр. - В меморандуме, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые будут заключаться в том, чтобы заинтересованные игроки договорились, кто и как будут обеспечивать полосы безопасности вокруг этих зон деэскалации".