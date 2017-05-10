Лавров назвал "вакханалией" попытки приписать РФ вмешательство в выборы США

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Анатолий Бочинин/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал говорить о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, назвав раздуваемый на эту тему скандал "вакханалией". Это высказывание прозвучало на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.
"Мы наблюдаем то, что происходит у вас здесь в отношении России и ее якобы "решающей роли" в вашей внутренней политике. Мы с президентом Трампом говорили о конкретных вещах, а этой вакханалии никто из нас не касался", - сказал он.
"Политики вообще наносят большой вред политической системе США, когда пытаются представить, что кто-то руководит Америкой извне. Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрация Обамы", - констатировал глава ведомства.
Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.
Лавров прибыл в США во вторник вечером, его визит продлится по четверг включительно. После переговоров в Вашингтоне министр направляется в Фэрбенкс (Аляска) для участия в министерском заседании Арктического совета.