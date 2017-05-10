Лавров назвал команду Трампа "людьми дела"

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Диалог с командой президента США Дональда Трампа лишен идеологизированности, характерной для администрации Барака Обамы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встреч с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом.
"Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы. Администрация Трампа - и сам президент, и госсекретарь - это люди дела, и они хотят договариваться", - отметил российский министр.
"Договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться для того, чтобы решать какие-то конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны, и благополучие граждан, и от которых зависит урегулирование конфликтов в самых разных частях мира", - подчеркнул Лавров.