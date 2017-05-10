Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Россия работает с "Талибаном" с целью реализации решения СБ ООН

Политика
10 мая, 19:37 дата обновления: 10 мая, 20:02 UTC+3

Афганское правительство считает, что талибы должны стать частью политического процесса, если они не будут иметь ничего общего с террористами, подчеркнул глава МИД РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Борис Макаров/. Россия не помогает оружием движению "Талибан" (запрещено в РФ), Москва нацелена на реализацию решения Совета Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дайте хотя бы один факт. У тех, кто серьезно занимается Афганистаном, есть полное представление о том, что там происходит, и ни один серьезный аналитик, который не пытается заработать дешевую репутацию, не утверждает, будто мы помогаем оружием "Талибану", - отметил министр.

"Мы работаем с талибами для того, чтобы реализовать решение Совета Безопасности ООН, принятое по предложению афганского правительства, которое заключается в том, что талибы должны стать частью политического процесса, если они признают нынешнюю конституцию Афганистана, откажутся от насилия и не будут иметь ничего общего с террористами", - добавил он.

По словам главы МИД, "на этой основе афганское правительство готово с ними договариваться". Лавров заметил, что талибы - это часть населения страны и "трудно представить", что без них можно урегулировать конфликт, "особенно после той разрухи, которую оставили после себя натовские силы, за десятилетнее пребывание не решив там ни одной проблемы, усугубив террористическую угрозу, допустив приход ИГИЛ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) в Афганистан, где его раньше не было. Лавров отметил, что наркопроизводство выросло "более чем в 10 раз".

Ранее некоторые американские военачальники утверждали, что Москва якобы оказывает поддержку талибам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством" Продвижение "Талибана" в Афганистане Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Григорий Лепс прокомментировал включение в черный список сайта "Миротворец"
2
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
3
Песков: парад Победы в этом году не предполагал широкого присутствия иностранных лидеров
4
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБР
5
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
6
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
7
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
Темы дня
Загрузка...
Реклама