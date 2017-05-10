Лавров: Россия работает с "Талибаном" с целью реализации решения СБ ООН

ВАШИНГТОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин, Борис Макаров/. Россия не помогает оружием движению "Талибан" (запрещено в РФ), Москва нацелена на реализацию решения Совета Безопасности ООН. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Дайте хотя бы один факт. У тех, кто серьезно занимается Афганистаном, есть полное представление о том, что там происходит, и ни один серьезный аналитик, который не пытается заработать дешевую репутацию, не утверждает, будто мы помогаем оружием "Талибану", - отметил министр.

"Мы работаем с талибами для того, чтобы реализовать решение Совета Безопасности ООН, принятое по предложению афганского правительства, которое заключается в том, что талибы должны стать частью политического процесса, если они признают нынешнюю конституцию Афганистана, откажутся от насилия и не будут иметь ничего общего с террористами", - добавил он.

По словам главы МИД, "на этой основе афганское правительство готово с ними договариваться". Лавров заметил, что талибы - это часть населения страны и "трудно представить", что без них можно урегулировать конфликт, "особенно после той разрухи, которую оставили после себя натовские силы, за десятилетнее пребывание не решив там ни одной проблемы, усугубив террористическую угрозу, допустив приход ИГИЛ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) в Афганистан, где его раньше не было. Лавров отметил, что наркопроизводство выросло "более чем в 10 раз".

Ранее некоторые американские военачальники утверждали, что Москва якобы оказывает поддержку талибам.