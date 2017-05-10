Лавров и Тиллерсон договорились продолжать использовать канал Рябков - Шэннон

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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Договоренность продолжать использовать канал Рябков - Шэннон для обсуждения двусторонних отношений была достигнута на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил глава МИД РФ по итогам встреч с Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.
"Мы с Рексом Тиллеросоном обсудили итоги встречи наших заместителей, которые буквально позавчера в Нью-Йорке провели обзор двусторонних отношений, - сказал министр. - Понятно, что далеко не все проблемы удалось решить, я бы даже сказал, что движение очень скромное. Но мы условились, что по этому каналу мы продолжим рассматривать те раздражители, которые искусственно появились в наших отношениях".
Глава МИД России назвал контакты заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с и. о. заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном "полезным и деловым подходом". "Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно, - указал Лавров. - Но то, что есть желание двигаться именно этом направлении - это позитив".
Первая встреча Рябкова и Шеннона прошла в Нью-Йорке 8 мая. По словам российского дипломата, в рамках консультаций удалось добиться взаимопонимания по ряду двусторонних вопросов.