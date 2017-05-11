Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен на улучшение американо-российских отношений. Его администрация готова работать с Россией над урегулированием конфликтов на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке и в других регионах. Он подтвердил это, принимая в Белом доме министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, и это стало главным обнадеживающим результатом первого с 2013 года рабочего визита главы российского внешнеполитического ведомства в Вашингтон.

До беседы с Трампом, продолжавшейся около 40 минут, Лавров провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. А итоги обеих встреч - вполне, на его взгляд, позитивные - глава МИД РФ подвел на полноформатной пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне.

Пресс-конференция Лаврова

Он с удовлетворением отметил, что диалог с командой Трампа лишен идеологизированности, присущей подходам прежней демократической администрации США. "Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации (Барака) Обамы, - сказал Лавров. - Администрация Трампа - и сам президент, и госсекретарь - это люди дела, и они хотят договариваться".

При обсуждении темы сирийского урегулирования Лавров констатировал, что Москва и Вашингтон готовы сотрудничать в создании зон деэскалации в Сирии и что во время переговоров с Трампом и Тиллерсоном обсуждались механизмы взаимодействия. "Мы готовы в этом сотрудничать и сегодня обсуждали конкретные пути, конкретные механизмы, которыми мы можем совместно управлять", - отметил глава МИД РФ. "Надеемся, что и по другим территориям, о которых идет речь, США также смогут внести свой непосредственный вклад в обеспечение безопасности, в обеспечение наблюдения за выполнением режима прекращения боевых действий и вклад в решение гуманитарных проблем, поскольку это тоже одна из функций этих зон деэскалации", - подчеркнул он.

Как рассказал министр, была достигнута договоренность "продолжать вместе работать и в рамках формата Астаны, где США присутствуют в качестве наблюдателей", "и в рамках женевского процесса". При этом, по его словам, российская сторона "оценила конструктивный вклад, который США внесли на последней встрече" в столице Казахстана.

Лавров сообщил, что вопрос о доступе к российским объектам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на переговорах поднимался, а вот американские санкции в отношении Москвы не обсуждались. "Что касается собственности, то это вопрос, который особняком стоит в наших переговорах, - сказал он. - Потому что это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в США, и эта собственность принадлежит нам, что и не отрицается нашими американскими партнерами". Но перспективы возвращения объектов, доступ к которым был для россиян закрыт администрацией Обамы, остались не проясненными.

Специально для устранения этого и других подобных "раздражителей" в двусторонних отношениях Россия и США решили недавно создать канал на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шэннона. 8 мая они провели в Нью-Йорке первую обзорную встречу. Теперь их руководители сочли этот канал полезным и договорились его сохранять.

На пресс-конференции Лаврова спрашивали о приписываемом России вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году, а также о том, не омрачило ли атмосферу его визита неожиданное увольнение Трампом директора ФБР США Джеймса Коми. Как истинный дипломат, министр ответил, что внутренние дела США на его переговорах с Трампом не затрагивались. А неустанно раздуваемый демократической оппозицией в США скандал вокруг "руки Москвы" на американских выборах он назвал "вакханалией".

Немалая часть домыслов на этот счет в США строится вокруг контактов людей из окружения Трампа с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. И потому особое внимание американских СМИ привлекло посещение Кисляком вместе с Лавровым Белого дома. На фотографиях видно, как радушно принимал их обоих в своем рабочем Овальном кабинете президент США.

Наедине с Киссинджером

Журналистам из президентского пула, приглашенным туда же сразу после отъезда российских гостей, Трамп сказал, что встреча была "очень и очень хорошей" и что его особенно обнадеживают итоги разговора о Сирии. "Происходят вещи, которые реально, реально, реально позитивны", - добавил он. - Мы остановим убийства и гибель людей".

К своему удивлению репортеры застали в Овальном кабинете бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Встреча с ним не значилась в рабочем расписании президента США на среду. Трамп сказал, что беседует с Киссинджером "о России и разных других вещах". По его словам, он считает честью для себя общение со "своим давним другом" - патриархом американской геополитики, которому 27 мая исполняется 94 года.

Официальные отчеты

Чуть позже пресс-служба Белого дома распространила официальный отчет о переговорах Трампа с Лавровым. В нем прежде всего отмечалось, что эта встреча проводилась в развитие апрельской поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву. "Президент Трамп особо выделил необходимость совместной работы, особенно над прекращением конфликта в Сирии, - указывалось в документе. - Он подчеркнул, что России необходимо обуздать режим (президента САР Башара) Асада, Иран и иранских ставленников".

"Президент затронул тему Украины и выразил приверженность своей администрации дальнейшему участию в урегулировании конфликта, а также подчеркнул ответственность России за полную имплементацию Минских договоренностей", - говорилось в пресс-релизе. В нем содержалась также констатация того, что Трамп "упомянул о возможности более широкого сотрудничества (с Россией) по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в других местах".

В целом "президент подчеркнул свое стремление к построению лучших отношений между Соединенными Штатами и Россией", отмечалось в отчете Белого дома.

Со своей стороны Госдепартамент США также распространил сообщение для печати по итогам переговоров Лаврова с Тиллерсоном, продолжавшихся, по его словам, более часа. Авторы этого документа не преминули в нем подчеркнуть, что американские санкции против России, введенные из-за событий на Украине, "будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять те действия, которые к ним привели". Они также констатировали, что "Соединенные Штаты и Россия договорились продолжать обсуждение других вопросов, вызывающих обоюдную обеспокоенность, в том числе в сфере стратегической стабильности".

На Аляску

По завершении вашингтонских переговоров российская делегация во главе с Лавровым отбыла в Фэрбанкс (штат Аляска), где в четверг состоится заседание Арктического совета. На этом совещании, которое пройдет под руководством Тиллерсона, США сложат с себя полномочия председателя данной международной организации и передадут их Финляндии.