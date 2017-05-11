Правительство РФ обсудит итоги осенне-зимнего периода и рассмотрит ряд законопроектов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании 11 мая обсудит итоги минувшего отопительного сезона, а также рассмотрит несколько законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Первым пунктом повестки значится рассмотрение вопроса "Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов".

В разных регионах России сроки отопительного сезона различаются. Так, в Москве он завершился 1 мая. Однако, как накануне сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании, из-за похолодания подача тепла была возобновлена.

Электронные медкарты

Участники заседания рассмотрят также ряд законопроектов, которые ранее были рекомендованы профильной правительственной комиссией. В случае одобрения кабмином, эти документы будут внесены в Госдуму.

Один из этих законопроектов направлен на создание правовых основ использования IT-технологий в сфере здравоохранения. Предусматривается, в частности, возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, или врача и пациента, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья человека. Согласно документу, планируется создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять обмен данными между разными медицинскими организациями и органами власти, а также вести медицинские карты пациентов в электронном виде. Эта система должна ускорить оборот необходимых сведений при оказании медицинской помощи и сделать более эффективным процесс определения потребности в лекарствах.

Также законопроект дает возможность выдачи электронных рецептов и медсправок, однако право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться: его можно будет получить как в бумажном, так и в электронном виде.

Научно-технологические долины

Еще один законопроект, который рассмотрит правительство, создает условия для работы научно- технологических долин на базе вузов и научных организаций. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина и должен быть внесен в Госдуму и принят до 1 июля. После вступления закона в силу правительству поручено до 1 декабря принять необходимые решения для создания научно-технологической долины "Воробьевы горы" на базе МГУ.

Срок задержания нетрезвых нарушителей до суда

Также кабмин рассмотрит законопроект, согласно которому "максимальный срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, не может превышать 48 часов", говорится в материалах правительства. Этот документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который в ноябре 2016 года признал несоответствующей основному закону страны одну из норм Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Поводом для разбирательства стала жалоба жителя Москвы Евгения Сизикова, который был задержан в марте 2013 года в нетрезвом состоянии. Из-за нормы КоАП, которая предполагает отсчет административного задержания лица в алкогольном опьянении со времени его вытрезвления, срок пребывания Сизикова в отделении полиции превысил двое суток. Это противоречило другой норме КоАП, разрешающей задерживать правонарушителя, которому грозит административный арест, не более чем на 48 часов.

Распределение субсидий

Правительство рассмотрит вопрос о выделении в 2017 году 3,15 млрд рублей Минобрнауки РФ на предоставление субсидии подведомственным учреждениям и 1,1 млрд рублей Министерству культуры России на реализацию программ развития подведомственных ему вузов.

Еще один пункт повестки касается внесения изменений в регламент кабмина, согласно которым пояснительные записки к проектам нормативных актов, вносящихся в правительство, должны будут дополняться "информацией о последствиях реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности".