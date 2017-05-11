Главы МИД стран-членов Арктического совета обсудят вопросы сотрудничества в регионе

ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США), 11 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Арктического совета (АС) - Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции, - а также представители коренных народов Севера проведут в четверг встречу в Фэрбанксе (штат Аляска). Глава МИД РФ Сергей Лавров прибудет на форум после важных переговоров в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Такие министерские сессии проходят раз в два года, и на них происходит передача председательства в совете. На нынешней встрече, уже 10-й по счету, полномочия председателя АС перейдут от США к Финляндии. Как сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель секретариата АС Том Фрайс, "Финляндия представит на заседании ключевые положения своей программы действий на 2017-2019 годы".

Перед началом работы форума посол Дэвид Балтон, являющийся старшим должностным лицом США в АС, заявил, что на встрече будет подписана "Декларация Фэрбанкса" (Fairbanks Declaration). "На проходящей каждые два года встрече министры подписывают такие документы, - пояснил он на встрече с журналистами. - Цель декларации - подвести итоги проделанной работы и определить конкретные цели на перспективу".

Активизация научного сотрудничества

Участники форума подпишут также "Соглашение об усилении международного научного сотрудничества в Арктике", сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента Йон Нам. Оно будет регулировать такие вопросы, как облегчение доступа ученых к исследовательским центрам в Арктике, доставку научного оборудования и материалов, подготовку молодых исследователей и научные обмены. По словам представителя внешнеполитического ведомства США, "это соглашение будет обязывающим". Он напомнил, что ранее на заседаниях АС были выработаны два важных международных соглашения: о сотрудничестве в использовании авиации и морских судов для поиска и спасения (в 2011 году) и о предотвращении разливов нефти в Арктике (в 2013 году).

Доклады по экологии, связи и биоразнообразию

Специальная группа по вопросам развития телекоммуникаций в Арктическом регионе представит доклад о нынешнем состоянии систем связи в Арктике и о перспективах их развития. По словам Балтона, "оценка телекоммуникационной структуры в Арктике проведена впервые, и Финляндия в период своего председательства продолжит заниматься этим вопросом совместно с представителями частных компаний, пытаясь улучшить условия связи в арктических условиях".

В ходе заседания рабочая группа по вопросам предотвращения загрязнения Арктики обсудит вопросы организации мониторинга за состоянием окружающей среды, группа по вопросам устойчивого развития обсудит вопросы здравоохранения коренных народов Арктики, а группа по сохранению арктической флоры и фауны подготовит доклад о морском биоразнообразии. Рабочая группа по предотвращению ЧП подготовила к встрече доклад "Стандартизация как способ предотвращения разливов нефти в условиях Арктики". Как отметил в этой связи Балтон, "в условиях активизации судоходства в высоких широтах создана специальная база данных о морских перевозках в Арктике".

Придется действовать сообща

В преддверии поездки Лаврова на Аляску в МИД РФ подчеркнули, что "Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и сотрудничества и настроена решительно противодействовать любым попыткам привнесения в регион нервозности и политики конфронтации". "В регионе нет неразрешимых противоречий и уж тем более вопросов, которые бы требовали военных решений", - уверены в дипведомстве.

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) и фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что без международного сотрудничества ни один серьезный арктический проект сегодня просто невозможен. "Часто говорят, что Арктика богата природными ресурсами - нефтью и газом - это действительно так, но в Арктике очень суровые природно-климатические условия, - пояснил он. - Добыча ресурсов и их транспортировка крайне дороги, они требуют международной кооперации, привлечение финансов и технологий".

По мнению Тимофеева, в Арктике "не может работать классическая логика, когда кто-то берет себе кусок и пытается от него что-то урвать, - не получится". "Условия таковы, что придется действовать сообща", - уверен он.

Арктическому совету - 20 лет

Арктический совет был создан в 1996 году для координации действий государств региона в вопросах устойчивого развития в Арктике. Он не занимается военными вопросами и вопросами безопасности в регионе. АС является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в этом регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В работе совета участвуют шесть организаций, представляющих коренные народы: Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Российская ассоциация коренных народов Севера и Совет саамов.