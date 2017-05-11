Матвиенко: России нужен не "майдан", а развитие диалога граждан с властью

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Совет Федерации начал проработку вопроса развития новых площадок для диалога между гражданами и властью. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Майдан" России не нужен. Что действительно нужно, так это дальнейшее развитие диалога между властью и гражданами, поиск необходимых для этого новых площадок. Совет Федерации начал проработку этого вопроса", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели". По ее словам, комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству готовит соответствующие предложения.

Как отметила спикер, еще одно важное направление - вовлечение в такой диалог молодежи, студенчества. Она напомнила, что при Совете Федерации, в частности, работает Палата молодых законодателей. "Таких площадок должно быть больше", - сказала Матвиенко.