Матвиенко: ротация кадров в российской власти плановая и продуманная

Тренер: вынужденная пауза в матче ЧМ по хоккею с немцами разозлила сборную СловакииСпорт 11 мая, 1:04
Словацкий хоккеист Гашчак назвал сборную России лучшей командой на чемпионате мираСпорт 11 мая, 0:43
"Манчестер Юнайтед" близок к финалу футбольной Лиги ЕвропыСпорт 11 мая, 0:37
Матвиенко: в России не будет разгула ювенальной юстицииОбщество 11 мая, 0:31
Матвиенко: ротация кадров в российской власти плановая и продуманнаяПолитика 11 мая, 0:28
Сборная России по хоккею сыграет против датчан на чемпионате мираСпорт 11 мая, 0:25
Матвиенко считает, что прогрессивное налогообложение не является лучшим выходом для РоссииЭкономика и бизнес 11 мая, 0:24
Конгресс ФИФА заслушает доклад о подготовке к ЧМ-2018 и утвердит глав комитета по этикеСпорт 11 мая, 0:15
В ЦРУ создан спеццентр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДРМеждународная панорама 11 мая, 0:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Необходимости в глобальных кадровых переменах в России нет, идет нормальная, плановая ротация. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Идет нормальная, плановая кадровая ротация. Вы сами видите, как много новых лиц в Совете Федерации, Государственной Думе, губернаторском корпусе. Происходят кадровые изменения в федеральной исполнительной власти, в Администрации Президента. Все это делается, повторю, продуманно, без спешки, с сохранением стабильности. Это важнейшее условие устойчивого движения вперед", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели".
Пор ее словам, необходимость в глобальных переменах возникает только в условиях глобального кризиса.
"У нас ничего подобного нет и, убеждена, не предвидится. Программа действий на близкую и среднесрочную перспективу четко сформулирована в президентском послании Федеральному собранию. Надо работать над решением поставленных задач. Вот что, на мой взгляд, требуется от нас всех - политиков, чиновников, бизнеса, граждан", - отметила спикер Совфеда.
По ее словам, и это делается. "Разрабатываются стратегии, программы модернизации производства, экономической и социальной сферы. Совершенствуются российская государственность, система управления страной. Готовятся изменения в избирательное законодательство", - сказала Матвиенко.