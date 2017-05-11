Матвиенко: ротация кадров в российской власти плановая и продуманная

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Необходимости в глобальных кадровых переменах в России нет, идет нормальная, плановая ротация. Такое мнение высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Идет нормальная, плановая кадровая ротация. Вы сами видите, как много новых лиц в Совете Федерации, Государственной Думе, губернаторском корпусе. Происходят кадровые изменения в федеральной исполнительной власти, в Администрации Президента. Все это делается, повторю, продуманно, без спешки, с сохранением стабильности. Это важнейшее условие устойчивого движения вперед", - сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели".

Пор ее словам, необходимость в глобальных переменах возникает только в условиях глобального кризиса.

"У нас ничего подобного нет и, убеждена, не предвидится. Программа действий на близкую и среднесрочную перспективу четко сформулирована в президентском послании Федеральному собранию. Надо работать над решением поставленных задач. Вот что, на мой взгляд, требуется от нас всех - политиков, чиновников, бизнеса, граждан", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, и это делается. "Разрабатываются стратегии, программы модернизации производства, экономической и социальной сферы. Совершенствуются российская государственность, система управления страной. Готовятся изменения в избирательное законодательство", - сказала Матвиенко.