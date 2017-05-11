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Посол РФ в КНР: Си Цзиньпин в начале июля нанесет официальный визит в Россию

Политика
11 мая, 6:56 дата обновления: 11 мая, 7:39 UTC+3

Андрей Денисов также сообщил, что первая в 2017 году встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине

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ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов, Алексей Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин в начале июля посетит с официальным визитом Россию. Об этом на пресс-конференции сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

По его словам, первая в нынешнем году встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится на форуме "Один пояс, один путь" в Пекине. "Затем диалог, видимо, продолжится в начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию", - сказал глава дипмиссии.

Он отметил, что двусторонние контакты продолжатся в течение года: в сентябре в городе Сямэнь состоится саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), а позднее президент РФ и председатель КНР смогут встретиться на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

Денисов сообщил, что во время визита Путина в Китай планируется подписание ряда документов.

"Ряд документов готов к подписанию, но будет ли он выноситься на подписание в присутствии лидеров - мы еще не решили", - отметил глава российской дипмиссии. "В любом случае у нас будет еще много возможностей для подписания таких документов", - сказал он.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум "Один пояс, один путь". Ожидается, что туда прибудут представители высшего руководства 28 государств, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, а также президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.

Президент РФ также планирует принять участие в форуме "Один пояс, один путь".

Торговля инвестиционными проектами

Денисов считает, что России и Китаю следует оптимизировать сложившуюся структуру торговли и перейти к экономическому сотрудничеству в области инвестиционных проектов.

"В начале этого года наблюдается приличный прирост товарооборота, измеряемый двузначными цифрами", - сказал он и отметил, что в ближайшее время России и Китаю удастся "вывести (показатель) до $100 млрд". "Но это не отражает реальных возможностей наших сторон", - считает дипломат.

По его словам, для реализации потенциала российско-китайских торговых отношений "нужно переходить от торговли товаров к торговле инвестиционными проектами".

Торговый оборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года вырос на 2,2% в годовом выражении и достиг $69,52 млрд. Товарооборот между РФ и КНР за первые четыре месяца текущего года вырос на 26,2% - до $24,73 млрд.

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Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
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