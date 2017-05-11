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Посол РФ: позиции России и Китая по Корейскому полуострову очень близки

Политика
11 мая, 8:40 дата обновления: 11 мая, 8:45 UTC+3 ПЕКИН Андрей Кириллов, Алексей Селищев

Андрей Денисов также отметил, что ситуация на Корейском полуострове "несколько оздоровилась"

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ПЕКИН, 11 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Андрей Кириллов, Алексей Селищев/. Позиции Москвы и Пекина по ситуации на Корейском полуострове "очень близки". Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

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"Позиция наших китайских партнеров и позиция России в отношении ядерной проблемы КНДР и вообще ситуации вокруг Корейского полуострова очень близки, практически совпадают. Мы выступаем с очень близких, одинаковых позиций в вопросах, связанных с осознанием того факта, что иных путей оздоровления ситуации и выхода на какие-то договоренности, кроме политико-дипломатического пути, нет и быть не может. Это первое", - сказал посол.

"И второе, вопросы безопасности в этой части Северо-Восточной Азии имеют комплексный характер, и угроза исходит отнюдь не только от ядерно-ракетной программы Северной Кореи, но и от массированного военного присутствия других стран, прежде всего США: продолжения практики крупномасштабных учений, которые носят все более угрожающий характер в отношении Северной Кореи и буквально побуждают других участников, прежде всего наших северокорейских соседей, принимать те меры, которые они считают адекватными для защиты своей национальной безопасности", - заявил Андрей Денисов.

"Надо видеть эту проблему в комплексе, а не только, как это делают некоторые политические аналитики, в черно-белом цвете. Ситуация значительно сложнее. Будут ли обсуждать наши руководители ситуацию в Северной Корее? Наверное да, я не могу здесь ничего сказать", - резюмировал он.

Денисов добавил, что ситуация на Корейском полуострове в последние дни "несколько оздоровилась".

"Все мы видим, что буквально за последнее время, по сравнению с апрелем, ситуация вокруг Корейского полуострова несколько оздоровилась. По крайней мере в последние дни, недели не происходило каких-то драматических событий", - сказал он.

"Только что состоялись выборы в Южной Кореей, к власти пришел новый политический лидер. Раньше, на этапах предвыборной кампании (он) высказывался за оздоровление отношений с северной частью Корейского полуострова, за возвращение к шестисторонним переговорам. Это тоже базовая позиция и Китая и России - мы выступаем за возвращение к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме Корейского полуострова", - добавил Андрей Денисов. 

 

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