Источник: кандидатура Антонова на пост посла РФ в США внесена в Госдуму

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антона внесена в Госдуму для рассмотрения возможности его назначения послом РФ в США. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Да, соответствующее письмо поступило из МИД РФ", - подтвердил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете "Коммерсантъ".

Издание сообщило в четверг, что кандидатура Антонова на пост главы российской дипмиссии в США может быть рассмотрена в парламенте РФ до конца мая.