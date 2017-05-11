Источник: кандидатура Антонова на пост посла РФ в США внесена в Госдуму

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Кандидатура замглавы МИД РФ Анатолия Антона внесена в Госдуму для рассмотрения возможности его назначения послом РФ в США. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Да, соответствующее письмо поступило из МИД РФ", - подтвердил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете "Коммерсантъ".
Издание сообщило в четверг, что кандидатура Антонова на пост главы российской дипмиссии в США может быть рассмотрена в парламенте РФ до конца мая.