Пресс-конференция, посвященная внутрипартийным праймериз "Единой России". Видеотрансляция

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная финальному этапу внутрипартийного предварительного голосования и предстоящей осенней кампании партии "Единая Россия".

Секретарь Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" Андрей Метельский, руководитель исполкома МГРО Олег Смолкин и депутат Госдумы Николай Гончар рассказывают о количестве желающих принять участие в процедуре внутрипартийных праймериз, правилах и условиях для кандидатов в муниципальные депутаты и качествах тех, кто достоин быть кандидатом в депутаты от "Единой России".

Предварительное голосование в столице стартовало в феврале и продлится до 25 мая 2017 года. Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября 2017 года.