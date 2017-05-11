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Пресс-конференция, посвященная внутрипартийным праймериз "Единой России". Видеотрансляция

Политика
11 мая, 11:03 UTC+3

В преддверии муниципальных выборов в столице "Единая Россия" проводит предварительное голосование, которое началось в феврале и продлится до 25 мая

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Руководитель исполкома МГРО Олег Смолкин

Руководитель исполкома МГРО Олег Смолкин

© Сергей Бобылев/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная финальному этапу внутрипартийного предварительного голосования и предстоящей осенней кампании партии "Единая Россия".

Секретарь Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия" Андрей Метельский, руководитель исполкома МГРО Олег Смолкин и депутат Госдумы Николай Гончар рассказывают о количестве желающих принять участие в процедуре внутрипартийных праймериз, правилах и условиях для кандидатов в муниципальные депутаты и качествах тех, кто достоин быть кандидатом в депутаты от "Единой России". 

Предварительное голосование в столице стартовало в феврале и продлится до 25 мая 2017 года. Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября 2017 года.

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