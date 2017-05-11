Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ

ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США). 11 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "интеллектуальной агонией" инсинуации американских СМИ относительно количества фотографов на встрече президента США Дональда Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, состоявшейся в среду в Белом доме. Она пояснила, что фотокорреспондент ТАСС во время визита Лаврова в США осуществляет функции личного фотографа министра, а фотографии со встреч размещаются в открытом доступе на сайте дипведомства.

"С американской стороны также присутствовали фотографы. Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в эту поездку осуществляет функции личного фотографа министра, - информировала она. - Фотографии по итогам встречи, как и всегда, были выложены в бесплатном доступе на сайте Министерства иностранных дел, а также в социальных сетях министерства. То есть у всех СМИ, российских и зарубежных, была вся информация".

"Говорить о том, что Москва опять виновата в некоем заговоре в США... думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика американских СМИ, - добавила Захарова. - Сейчас, я думаю, уже можно говорить просто об интеллектуальной агонии".

"Когда мы проговаривали все аспекты проведения встречи с американской стороной, именно Вашингтон прорабатывал форматы медийного освещения. Ровно столько, сколько было позволено представителей СМИ, столько там и присутствовало", - подчеркнула дипломат. "Речь идет о съемке начала переговоров - протокольной фотографии", - пояснила она.

Некоторые американских СМИ возмутило то, что фотографии со встречи Лаврова и Трампа были распространены российской стороной. Фото были сделаны фотокорреспондентом ТАСС, который присутствовал на встрече в качестве официального фотографа российской делегации. При этом, как Захарова пояснила ТАСС, на переговорах присутствовал и официальный фотограф Белого дома.

"Россияне в среду опубликовали в социальных сетях фотографии встречи российского посла в Соединенных Штатах и российского министра иностранных дел с президентом Трампом в Овальном кабинете... Репортеров запустили в Овальный кабинет уже после, чтобы увидеть Трампа не с россиянами, а с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером", - написало, в частности, издание Washington Examiner. "Первые фотографии со встречи президента Дональда Трампа с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровыми были опубликованы российскими властями, а не Белым домом", - отметил в свою очередь телеканал ABC.