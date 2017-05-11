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Захарова упрекнула американские СМИ в ангажированности во время визита Лаврова в США

Политика
11 мая, 10:30 UTC+3 ФЭРБАНКС (АЛЯСКА США). 11, мая. /ТАСС

В связи с этим официальный представитель МИД РФ выразила обеспокоенность дальнейшим развитием СМИ США

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ФЭРБАНКС (АЛЯСКА, США). 11 мая. /ТАСС/. Американские СМИ показали свою ангажированность и отсутствие самостоятельного мышления во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и американским президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила журналистам официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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Она отметила, что в ходе пресс-конференции Лаврова в Вашингтоне "никакие вопросы американские СМИ по существу двусторонних отношений не интересовали". "Большая часть касалась якобы вмешательства России в выборы в Америке, а также отставки директора ФБР", - сообщила Захарова.

"Ни в серьезной, ни в шуточной форме не удалось остановить поток от американских журналистов, которые уже не понимали, насколько нелепо спрашивать у министра иностранных дел другого государства, почему у них в стране происходят те или иные кадровые назначения, - указала дипломат. - Это говорит о колоссальной ангажированности СМИ, отсутствии самостоятельного мышления и о том, что ими управляют некие политические группы".

В связи с этим Захарова выразила обеспокоенность дальнейшим развитием американских СМИ. "Учитывая их масштабное влияние на информационное пространство всего мира, это наша общая проблема, - считает официальный представитель МИД РФ. - Невозможно обладать такими мощнейшими ресурсами (влияния) на массовое сознание и при этом скатываться к такому интеллектуальному нулю".

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Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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