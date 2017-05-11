Лавров на Кипре поднимет вопрос о той "вакханалии", которая происходит в ПАСЕ

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в ходе визита на Кипр 18-20 мая, обсудит ситуацию в ПАСЕ и на Украине. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
"Визит министра на Кипр готовится, речь идет о 18-20 мая, - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС. - Это будет полноформатный двусторонний визит, а также участие в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ)"
"Мы не сможем промолчать вокруг той вакханалии, которая творится в сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы, - указал дипломат. - Когда такой глубочайший кризис переживает один из основных органов Совета Европы, неизбежно обращать внимание и на это".
По его словам, кризис в ПАСЕ заключается и в неучастие российской делегации, и в травле, устроенной относительно предателя ПАСЕ. "Вообще повестка дня Парламентской ассамблеи изжила себя в том виде, в котором она происходит сегодня", - отметил Мешков.
"Естественно будем обсуждать в рамках КМСЕ и тяжелую право-человеческую ситуацию на Украине, - сообщил замглавы МИД РФ. - Вы видите, что происходит там в эти для нас праздничные дни, когда ветераны опять стали объектом атак неофашиствующих молодчиков".