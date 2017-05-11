Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров на Кипре поднимет вопрос о той "вакханалии", которая происходит в ПАСЕ

Политика
11 мая, 11:13 дата обновления: 11 мая, 11:20 UTC+3

Глава МИД РФ планирует посетить Кипр 18-20 мая, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Алексей Мешков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в ходе визита на Кипр 18-20 мая, обсудит ситуацию в ПАСЕ и на Украине. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

"Визит министра на Кипр готовится, речь идет о 18-20 мая, - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС. - Это будет полноформатный двусторонний визит, а также участие в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ)"

"Мы не сможем промолчать вокруг той вакханалии, которая творится в сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы, - указал дипломат. - Когда такой глубочайший кризис переживает один из основных органов Совета Европы, неизбежно обращать внимание и на это".

По его словам, кризис в ПАСЕ заключается и в неучастие российской делегации, и в травле, устроенной относительно предателя ПАСЕ. "Вообще повестка дня Парламентской ассамблеи изжила себя в том виде, в котором она происходит сегодня", - отметил Мешков.

"Естественно будем обсуждать в рамках КМСЕ и тяжелую право-человеческую ситуацию на Украине, - сообщил замглавы МИД РФ. - Вы видите, что происходит там в эти для нас праздничные дни, когда ветераны опять стали объектом атак неофашиствующих молодчиков". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис на Украине Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Кипр Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
2
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
3
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
6
Рядом с торговым центром в Бангкоке обнаружено тело россиянина
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама