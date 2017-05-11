В Москве заинтересованы в политическом согласии на Украине

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в установлении мира и политического согласия на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных России Алексей Мешков на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Евросоюзом строились на прочной основе взаимопонимания, а не на таких играх с заявлениями о том, что пока минские соглашения не будут выполнены, антироссийские санкции сняты не будут", - сказал дипломат.
"Совершенно очевидно, что Киев не выполняет минские соглашения, но почему-то санкции не будут сняты против России, - указал замглавы МИД РФ. - Тогда вводите санкции против Киева".
"Мы тоже заинтересованы в том, чтобы в Киев наконец-то пришли мир и политическое согласие", - подчеркнул Мешков.
Мешков отметил, что РФ не заинтересована в развале Евросоюза.
"Когда говорят, что РФ заинтересована в развале ЕС - это неправда, - подчеркнул замминистра. - Нам было значительно проще работать с ЕС, когда он рос и говорил единым голосом, потому что у тебя должен быть предсказуемый партнер". "Когда партнер становится непредсказуем, тебе сложнее выстраивать свою политику, особенно экономическую политику", - отметил Мешков.
"Если взять энергетический сектор, то это многолетние затраты, миллиардные затраты, и когда ты вкладываешь в эту энергетическую инфраструктуру, развернутую на Запад, принципиально важно знать набор вещей: не будут ли препятствовать, как это было с "Южным потоком", будет ли развиваться ЕС и будет ли востребован твой энергетический потенциал, твой газ, твоя нефть", - обратил внимание дипломат.
"Мы заинтересованы, чтобы ситуация в ЕС стабилизировалась и чтобы он пошел в сторону роста", - заявил Мешков.