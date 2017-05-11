Глава Ингушетии отправил в отставку вице-премьера правительства региона

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МАГАС, 11 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку вице-премьера правительства региона Урусхана Евлоева. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.
"О своем решении отправить в отставку Евлоева глава региона сообщил накануне на совещании с вице-премьерами, где обсуждались итоги проведенных 9 мая мероприятий", - пояснили в пресс-службе.
Евлоев в декабре 2016 года был назначен на должность заместителя премьер-министра республиканского правительства. Он является членом Центрального совета партии "Справедливая Россия", председатель Совета РО СП в Ингушетии. В 2013 году кандидатура Евлоева была внесена президентом РФ на рассмотрение Народного собрания Ингушетии на пост главы республики наряду с кандидатурами Юнус-Бека Евкурова и Магомеда Татриева.
Евлоев - второй вице-премьер правительства региона, отправленный за последние две недели в отставку. 30 апреля Евкуров по итогам совещания готовности к вводу перинатального центра отправил в отставку первого вице- премьера Муслима Дзейтова.