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Глава Ингушетии отправил в отставку вице-премьера правительства региона

Политика
11 мая, 12:27 UTC+3 МАГАС МАГАС 11, мая. /ТАСС

О решении отправить Урусхана Евлоева в отставку Юнус-Бек Евкуров сообщил в среду на совещании с вице-премьерам

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МАГАС, 11 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отправил в отставку вице-премьера правительства региона Урусхана Евлоева. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

"О своем решении отправить в отставку Евлоева глава региона сообщил накануне на совещании с вице-премьерами, где обсуждались итоги проведенных 9 мая мероприятий", - пояснили в пресс-службе.

Евлоев в декабре 2016 года был назначен на должность заместителя премьер-министра республиканского правительства. Он является членом Центрального совета партии "Справедливая Россия", председатель Совета РО СП в Ингушетии. В 2013 году кандидатура Евлоева была внесена президентом РФ на рассмотрение Народного собрания Ингушетии на пост главы республики наряду с кандидатурами Юнус-Бека Евкурова и Магомеда Татриева.

Евлоев - второй вице-премьер правительства региона, отправленный за последние две недели в отставку. 30 апреля Евкуров по итогам совещания готовности к вводу перинатального центра отправил в отставку первого вице- премьера Муслима Дзейтова.

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