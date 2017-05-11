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В МИД РФ сравнили решение ЕС об отмене виз для Киева с "морковкой на веревочке"

Политика
11 мая, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Замглавы ведомства подчеркнул, что решение Совета ЕС "не имеет никакого отношения к разрешению на работу"

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных России Алексей Мешков на полях встречи дискуссионного клуба "Валдай" сравнил решение Совета ЕС о либерализации визового режима для граждан Украины с морковкой на веревочке.

"Так называемый безвизовой режим с Украиной - это, в определённой степени, морковка на веревочке, которая в общем-то чуть-чуть облегчает существующую систему", - сказал дипломат.

По словам Мешкова, условия для въезда остались прежними - "только на три месяца в течение полугода". Замминистра пояснил, что "данное решение также не имеет никакого отношения к разрешению на работу".

Дипломат указал на то, что в данном случае нет разницы для туристов с визами или без них. "То есть, по большому счету, те наши сограждане, которые получили пятилетние шенгенские визы, имеют те же самые возможности, что и граждане Украины, которые будут существовать в безвизовом режиме", - добавил Мешков.

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