Более 82% россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 82,1% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, рейтинг одобрения деятельности президента в конце апреля составлял 81,6%. Опрос, проведенный в первую неделю мая, показал, что работу главы государства положительно оценивают 82,1% россиян. Повысился и рейтинг одобрения деятельности Медведева: с 52,1% в конце апреля до 52,8%. Уровень одобрения деятельности кабинета министров при этом незначительно снизился: если в конце апреля он составлял 56%, то среднее значение за период с 30 апреля по 7 мая составило 55,8%.

В рейтинге доверия политикам с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует Владимир Путин: за первую неделю мая показатель вырос с 48,7% до 49,2%. Именно его большинство респондентов называют, отвечая на вопрос, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. В первую тройку рейтинга доверия также вошел министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), на 0,1% обогнавший премьер-министра Дмитрия Медведева (15,5%). Лидером "антирейтинга" доверия остается Владимир Жириновский.

Рейтинги парламентских партий

Электоральный рейтинг "Единой России", набравший годовой максимум в середине марта (51,4%), по среднему значению за первую неделю мая составил 49,3%. Это на 1,2% больше, чем в конце апреля. Незначительно, на 0,1% за неделю вырос рейтинг ЛДПР, составив 12,1%.

Поддержка КПРФ, после продолжительного роста снизившаяся в последнюю неделю апреля до 10,2%, за первую неделю мая вновь выросла до 10,5%. Рейтинг "Справедливой России", по данным за тот же период, упал с 5,4% до 5,0%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно. Каждый день опрашиваются 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В итоговом исследовании приводится среднее значение за семь дней опроса.