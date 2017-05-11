Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.05:
$ 57.12
€ 62.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 82% россиян одобряют работу Путина

Политика
11 мая, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Работу Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,8%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 82,1% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,8%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Смотрите также

Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018

По данным социологов, рейтинг одобрения деятельности президента в конце апреля составлял 81,6%. Опрос, проведенный в первую неделю мая, показал, что работу главы государства положительно оценивают 82,1% россиян. Повысился и рейтинг одобрения деятельности Медведева: с 52,1% в конце апреля до 52,8%. Уровень одобрения деятельности кабинета министров при этом незначительно снизился: если в конце апреля он составлял 56%, то среднее значение за период с 30 апреля по 7 мая составило 55,8%.

В рейтинге доверия политикам с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует Владимир Путин: за первую неделю мая показатель вырос с 48,7% до 49,2%. Именно его большинство респондентов называют, отвечая на вопрос, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. В первую тройку рейтинга доверия также вошел министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), на 0,1% обогнавший премьер-министра Дмитрия Медведева (15,5%). Лидером "антирейтинга" доверия остается Владимир Жириновский.

Рейтинги парламентских партий

Электоральный рейтинг "Единой России", набравший годовой максимум в середине марта (51,4%), по среднему значению за первую неделю мая составил 49,3%. Это на 1,2% больше, чем в конце апреля. Незначительно, на 0,1% за неделю вырос рейтинг ЛДПР, составив 12,1%.

Поддержка КПРФ, после продолжительного роста снизившаяся в последнюю неделю апреля до 10,2%, за первую неделю мая вновь выросла до 10,5%. Рейтинг "Справедливой России", по данным за тот же период, упал с 5,4% до 5,0%.

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно. Каждый день опрашиваются 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В итоговом исследовании приводится среднее значение за семь дней опроса.

Смотрите также

ВЦИОМ: в рейтинге доверия российским политикам с отрывом лидирует Владимир Путин

ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину стабильно высок

ВЦИОМ: рейтинг Путина с мая 2014 года держится на уровне выше 80%

Соцслужба Гэллапа: рейтинг популярности Путина в России "непоколебим"

Уровень одобрения работы Путина и рейтинг единороссов достигли максимума с начала года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин: применение пониженного акциза к иностранному вину незаконно
2
Фотокорреспондент ТАСС на встрече Лаврова и Трампа осуществлял функции фотографа МИД РФ
3
Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина
4
Ловивший покемонов в храме Екатеринбурга блогер получил условный срок
5
Российских поклонников "Евровидения" отправили из Киева обратно в Москву
6
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
7
Американский бомбардировщик найден на месте прохождения "Северного потока-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама