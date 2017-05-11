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Доход Памфиловой в 2016 году составил более 30,5 млн рублей

Политика
11 мая, 12:44 дата обновления: 11 мая, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

У председателя ЦИК РФ в собственности находятся земельный участок, жилой дом, квартира (долевая собственность) и гараж

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова задекларировала в 2016 году более 30,5 млн рублей доходов, в 2015 году, когда она занимала пост уполномоченного по правам человека в РФ, ее доход составил 7,6 млн рублей. Сведения о доходах и имуществе за прошлый год опубликованы на сайте ЦИК.

Согласно декларации, доход главы ЦИК в 2016 году составил 30 млн 657 тысяч рублей. У нее в собственности находятся земельный участок площадью 2033 кв. м, жилой дом, квартира (долевая собственность) и гараж.

Кроме того, Памфилова владеет автомобилем Volkswagen Beetle, известным как "Жук".

В 2015 году, судя по декларации на сайте уполномоченного по правам человека (Памфилова занимала этот пост до марта 2016 года), ее доход составил 7 млн 615 тысяч рублей. Тогда у Памфиловой не было гаража, а дом и участок были меньшей площади.

Доходы руководства ЦИК

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал, что заработал в прошлом году 5 млн 790 тысяч рублей. У него есть земельный участок, жилой дом, квартира в долевой собственности и два машино-места. Супруга Булаева, задекларировавшая 228 тысяч рублей дохода, имеет три участка в долевой собственности, два дома в долевой собственности, а также две квартиры (одна в индивидуальной, другая в долевой собственности).

Зампред ЦИК имеет большой автопарк: автомобили Lexus LS460 и Audi A-6, квадроцикл, снегоход, мотоцикл BMW, прицеп. У его жены есть автомобиль Audi A-7.

Секретарь ЦИК Майя Гришина, согласно декларации, заработала в прошлом году 5 млн 536 тысяч рублей. У нее в собственности есть два земельных участка, в долевой собственности - дом и квартира.

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Темы
Декларация о доходах за 2016 год
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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