Песков: Лавров привез Трампу послание от Путина

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СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров привез президенту США Дональду Трампу послание от главы российского государства Владимира Путина.
"Безусловно", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, привозил ли Лавров послание Путина на встречу к Трампу. Беседа главы американской администрации и министра иностранных дел РФ прошла в среду.
Песков отметил, что "контакты министра иностранных дел Лаврова осуществлялись в продолжение разговора, который состоялся недавно по телефону между двумя президентами".
Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос журналистов о том, соответствуют ли действительности сообщения издания Politico о том, что Трамп принял Лаврова после высказанной в телефонном разговоре личной просьбы Путина. "Как я уже сказал, контакты осуществлялись в продолжение разговора двух президентов", - повторил лишь Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле со сдержанным оптимизмом оценивают развитие отношений РФ и США после беседы Трампа и Лаврова. "Это позитивное явление (встреча Трампа с Лавровым), в то же время здесь нужно со сдержанным оптимизмом пока (относиться), потому что впереди ждет большая работа", - подчеркнул представитель Кремля.
"Пока рано делать какие-то заключения", - ответил Песков на вопрос, можно ли ожидать потепления российско-американских отношений после встречи Трампа с Лавровым. По его словам, "безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведется разговор". "И президенты уже говорили три раза по телефону, в развитие этого диалога на высшем уровне господин (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон был принят в Москве (президентом РФ Владимиром Путиным), и Лавров был принят в Вашингтоне (Трампом)", - напомнил представитель Кремля.
Песков также сообщил, что на встрече президента США с министром иностранных дел РФ затрагивалась тема украинского урегулирования. Москва вновь подчеркивает, что не является стороной конфликта, а выступает в качестве гаранта.
Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на слова Лаврова, говорившего, что тема Украины затрагивалась в беседе с Трампом. Представитель Кремля отказался более подробно говорить на эту тему, адресовав вопросы в МИД РФ.
"Что касается в целом России и выполнения минских договоренностей, то мы неоднократно отмечали, что Россия не является стороной минских договоренностей, она является стороной-гарантом, равно как и Франция, и Германия", - отметил Песков. Он обратил внимание на то, что "в самих договоренностях черным по белому написано, кто какие условия должен выполнять". "Здесь нет места для вольных трактовок текста минских договоренностей - это достаточно лаконичный, короткий, который вряд ли вынесет разночтения", - считает пресс-секретарь российского лидера.