Володин назвал скончавшегося депутата Тарасюка талантливым и трудолюбивым человеком

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал скончавшегося депутата от ЛДПР Василия Тарасюка талантливым и трудолюбивым человеком и выразил соболезнования его родным и близким.

Прощание с парламентарием, ушедшим из жизни на 69-м году жизни, прошло в Центральной клинической больнице в Москве.

В гражданской панихиде приняли участие депутаты всех фракций Госдумы, коллеги Тарасюка из комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и с предыдущих мест работы.

"Это был талантливый и трудолюбивый человек. Он всегда был верен депутатскому долгу и ответственно относился к своим обязанностям. Светлая память о Василии Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах", - сказал принявший участие в церемонии глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее в пресс-службе партии ЛДПР рассказали, что Тарасюк родился на Украине, начал свой трудовой путь в Министерстве торговли Украинской ССР, с начала 1980-х годов работал в Когалыме в нефтяной отрасли. В начале 1990-х годов Тарасюк, по данным пресс-службы, стоял у истоков нефтяной компании "Лукойл", а также входил в руководство других предприятий региона.

В 2002 году он избрался в гордуму Когалыма, а в 2003 году - в Госдуму четвертого созыва по списку ЛДПР. Как отмечается в сообщении партии, "впоследствии он ни разу не изменил своему политическому выбору и входил во фракцию ЛДПР в Госдуме пятого, шестого и седьмого созывов; в ЛДПР он всегда пользовался большим уважением благодаря обширным знаниями и опыту, которым всегда охотно делился".