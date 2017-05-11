Песков не стал комментировать решение суда по делу Соколовского и освобождение Меламеда

СОЧИ, 11 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, обвинявшийся в растрате более 220 млн рублей корпорации, освобожден из-под домашнего ареста.

"Я это оставляю без комментариев. Это не наш вопрос", - сказал он журналистам

Ранее стало известно, что Меламед, обвиняемый в растрате более 220 млн рублей корпорации, освобожден из-под домашнего ареста. Также освобожден из СИЗО бывший финдиректор корпорации Святослав Понуров. Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова - под стражей, в связи с чем они были освобождены, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение в отношении Меламеда и Понурова. "Обвинительное заключение не утверждено и возвращено следователю для устранения нарушений", - сказал собеседник агентства.

Песков также отказался комментировать решение суда Екатеринбурга приговорить к условному сроку блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в местном храме.

"Мы не комментируем судебные решения. Это резонансный случай, но мы не имеем права комментировать судебные решения", - добавил пресс-секретарь президента.